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ПОЛІТИКА

У Харкові пролунали десять вибухів. Є постраждалі(оновлено)

01 вересня 2024, 14:24
У Харкові пролунали десять вибухів. Є постраждалі(оновлено)
Фото: Xinhua
Лікар перебуває у важкому стані.

російські війська продовжують тероризувати населення Харківщини. Удень у неділю, 1 вересня, росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

В обласному центрі пошкоджено житлові будинки, обʼєкт спортивної інфраструктури, торговельний центр. Нині відомо про шістьох постраждалих у Немишлянському та 22 — Салтівському районах. Шестирічна дитина дістала гостру реакцію на стрес. Серед поранених — двоє медичних працівників. Один із лікарів перебуває у важкому стані. 

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, снаряди рф влучили в район приватної забудови. Спалахнула пожежа на подвір'ях та в супермаркеті. 

Напередодні ввечері окупанти вдарили по Харкову ракетою "Гром-Е1".Унаслідок ракетного удару постраждали чотири людини: 13-річна дівчинка та дві жінки 24 і 20 років зазнали гострої реакції на стрес, 26-річний чоловік дістав поранення. 

Борель наголосив, що саме тому під час неформальних зустрічей із міністрами ЄС Україна знову попросила зняти обмеження на використання західної зброї з метою самооборони.

Нині відомо про 29 постраждалих у Немишлянському та Салтівському районах. Серед поранених — двоє дітей та така ж кількість медичних працівників. Діти та двоє дорослих перебувають у важкому стані. 

Харківатакавійна

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