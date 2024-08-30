Зеленський відреагував на руйнівний удар по Харкову

На місці працюють екстренні служби.

Президент Володимир Зеленський з огляду на сьогоднішній удар росії по Харкову закликав партнерів зупинити терор, надавши Україні далекобійні можливості.

Про президент написав у Telegram-каналі.

"російський удар по Харкову - просто по людях, по звичайних будинках… Цей удар - російської керованої авіабомби. Удар, якого не було б, якби в наших Сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується. Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Це абсолютно справедлива потреба", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті.

"Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів", - закликав глава держави.

Він оприлюднив відео з місця влучання одного з російских КАБів у житлову багатоповерхівку. Зеленський пише, що всі служби задіяні в рятувальній операції.