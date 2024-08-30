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Зеленський відреагував на руйнівний удар по Харкову

30 серпня 2024, 17:11
Зеленський відреагував на руйнівний удар по Харкову
На місці працюють екстренні служби.
Президент Володимир Зеленський з огляду на сьогоднішній удар росії по Харкову закликав партнерів зупинити терор, надавши Україні далекобійні можливості.
 
Про президент написав у Telegram-каналі.
 
"російський удар по Харкову - просто по людях, по звичайних будинках… Цей удар - російської керованої авіабомби. Удар, якого не було б, якби в наших Сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується. Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Це абсолютно справедлива потреба", - зазначив глава держави.
 
Зеленський наголосив, що немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті.
 
"Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів", - закликав глава держави.
 
Він оприлюднив відео з місця влучання одного з російских КАБів у житлову багатоповерхівку. Зеленський пише, що всі служби задіяні в рятувальній операції. 
 
Сьогодні вдень російські загарбники атакували місто КАБами, спричинивши руйнування у двох районах.
Харківвійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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