Зеленський відреагував на руйнівний удар по Харкову
30 серпня 2024, 17:11
На місці працюють екстренні служби.
Президент Володимир Зеленський з огляду на сьогоднішній удар росії по Харкову закликав партнерів зупинити терор, надавши Україні далекобійні можливості.
Про президент написав у Telegram-каналі.
"російський удар по Харкову - просто по людях, по звичайних будинках… Цей удар - російської керованої авіабомби. Удар, якого не було б, якби в наших Сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується. Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Це абсолютно справедлива потреба", - зазначив глава держави.
Зеленський наголосив, що немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті.
"Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів", - закликав глава держави.
Він оприлюднив відео з місця влучання одного з російских КАБів у житлову багатоповерхівку. Зеленський пише, що всі служби задіяні в рятувальній операції.
Сьогодні вдень російські загарбники атакували місто КАБами, спричинивши руйнування у двох районах.