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ПОЛІТИКА

Глава МАГАТЕ прагне посилення ядерних перевірок в Ірані

07 травня 2024, 16:01
Глава МАГАТЕ прагне посилення ядерних перевірок в Ірані
Фото: dpa
Гроссі зустрівся з іранськими офіційними особами.

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув до Ірану в понеділок, 6 травня, сподіваючись посилити нагляд за ядерною діяльністю Тегерана після низки невдач, але аналітики й дипломати кажуть, що він має обмежені важелі впливу та повинен остерігатися порожніх обіцянок.

Про це повідомляє Reuters.

"Інспекції (в Ірані) не на тому рівні, який ми повинні мати. Враховуючи глибину і широту програми, нам потрібні додаткові можливості для моніторингу", - сказав Гроссі минулого місяця.

Повернувшись зі своєї останньої поїздки до Ірану в березні 2023 року, Гроссі вважав, що отримав від Ірану значні поступки, викладені в нечітко сформульованій спільній заяві. Однак, насправді це не принесло суттєвих результатів, як показують звіти МАГАТЕ.

Гроссі сподівався, що будуть повторно встановлені камери спостереження та інше обладнання для моніторингу, демонтоване на вимогу Ірану в 2022 році. Натомість, було встановлено лише частину камер з того, що вимагало МАГАТЕ.

Агентство втратило контроль над тими частинами ядерної програми Ірану, над якими воно мало здійснювати нагляд, наприклад, над кількістю центрифуг — машин, які збагачують уран. 

Це викликало побоювання, що Тегеран може створити секретний об'єкт зі збагачення урану, хоча наразі жодних ознак цього немає, кажуть дипломати.

"Зі зрозумілих причин МАГАТЕ більше стурбоване невидимою, ніж видимою частиною ядерної програми Ірану", - сказав Алі Ваез з Міжнародної кризової групи.

Глава іранської ядерної програми Мохаммад Есламі, говорячи про візит Гроссі, заявив 1 травня, що Тегеран сподівається на посилення співпраці з МАГАТЕ.

"Чи може він (Гроссі - ред.) щось отримати? Я не знаю", - сказав один з дипломатів.

Дипломати, однак, додали, що Гроссі, як правило, не здійснює візит без чіткого розуміння того, на що Іран готовий погодитися.

"Гроссі добре обізнаний і з цією стратегією. Ключове питання полягає в тому, чи зможе він отримати від Ірану щось конкретне", - зазначив дипломат.

Іран збагачує уран до 60% чистоти, що близько до 90% чистоти, необхідної для виробництва зброї. Тегеран обмежує здатність МАГАТЕ моніторити свою ядерну програму після виходу США з ядерної угоди. За словами Гроссі, Іран наразі має достатньо збагаченого урану для “кількох” ядерних бомб, якщо вирішить їх створити.

МАГАТЕРафаель ГроссіІран

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