МАГАТЕ попереджає про зростання ризиків ядерної аварії в Україні

Війна в Україні залишається найбільшим ризиком для ядерної безпеки у світі та продовжує суттєво підвищувати загрозу аварії на Запорізькій атомній електростанції.

За його словами, відсутність аварії не означає відсутність ризику, і що він лише зростає через ескалацію бойових дій.

МАГАТЕ нагадало, що з початку травня Запорізька АЕС працювала, маючи лише одну зовнішню лінію живлення. Наприкінці вересня станція повністю втратила доступ до енергосистеми — це стало вже десятим і найдовшим повним знеживленням ЗАЕС від початку вторгнення.

Після перемовин між Україною та росією ремонт ліній "Дніпровська" та "Феросплавна" стартував 18 жовтня з обох боків фронту. Фахівці МАГАТЕ спостерігали за відновлювальними роботами на місці. Невдовзі після відновлення живлення одну з ліній знову було перервано, однак проблему усунули.

Гендиректор МАГАТЕ вкотре закликав до повного та постійного дотримання П’яти конкретних принципів безпеки, наголосивши, що запобігання аварії на ЗАЕС має бути абсолютним пріоритетом.

Попри те, що всі шість енергоблоків ЗАЕС перебувають у холодному зупині, станція потребує довгострокового вирішення питання охолоджувальної води.

Водночас військова агресія рф впливає й на інші українські АЕС. Хмельницька та Рівненська станції уже майже два тижні працюють на зниженій потужності через ураження електропідстанцій, які є критичними для ядерної безпеки.