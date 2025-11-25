Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Очільник МАГАТЕ пояснив, що буде із Запорізькою АЕС після укладення миру

25 листопада 2025, 18:11
Очільник МАГАТЕ пояснив, що буде із Запорізькою АЕС після укладення миру
Фото: npp.zp.ua
Гроссі вважає, що без встановлення сталого миру зберігається загроза ядерного інциденту на Запорізькій АЕС.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що окупованій Запорізькій АЕС потрібен "особливий статус", якщо буде досягнуто мирної угоди між росією та Україною.

Про це повідомляє Reuters.

"З якого б боку лінії Запорізька АЕС не опинилася б, потрібно мати домовленість про співпрацю або атмосферу співпраці", – каже він.
 
Гроссі вважає, що без встановлення миру зберігається загроза ядерного інциденту.
 
"Доки війна не закінчиться, не буде укладено перемир’я або не замовкнуть гармати, завжди існує ймовірність, що щось піде не так. Жоден окремий оператор не може використовувати АЕС, коли на іншому березі є інша країна, яка чинить опір цьому й може вжити заходів проти цього", – пояснив фахівець.
 
Варто зазначити, що у плані завершення війни з 28 пунктів йшлося про перезапуск станції під наглядом МАГАТЕ, а виробництво електроенергії розподілятиметься порівну між росією та Україною. Гроссі сказав журналістам, що не хоче вдаватися в політичну тему, але додав: "Одне зрозуміло: МАГАТЕ незамінне в цій ситуації".
МАГАТЕ ЗАЕС війна в Україні росія окупанти

