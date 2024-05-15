Незважаючи на вторгнення в Рафах, США готують для Ізраїлю пакет допомоги на 1 млрд доларів

Держдепартамент передав його на розгляд Конгресу.

США продовжуватимуть підтримку Ізраїлю зброєю, незважаючи на критичні заяви щодо проведення наземної операції в Рафаху.

Про це пише The Guardian з посиланням на двох американських чиновників.

Державний департамент передав на розгляд Конгресу новий пакет допомоги на суму 1 мільярд доларів.

Озброєння, що увійде до цього списку, включає танкові снаряди, мінометні заряди та броньовані тактичні машини.

Як пояснив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, обмеження щодо надання зброї від США стосуються перш за все бомб, які, на переконання президента Джо Байдена, "не варто використовувати у густонаселеній місцевості".

Нагадаємо, що Джо Байден фактично поставив ультиматум ізраїльському уряду: зброя в обмін на відмову від планів вторгнутися у Рафах. Натомість, прем'єр Біньямін Нетаньягу у відповідь заявив, що Ізраїль готовий "дряпатися нігтями", якщо не отримуватиме від Вашингтона підтримки.