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Незважаючи на вторгнення в Рафах, США готують для Ізраїлю пакет допомоги на 1 млрд доларів

15 травня 2024, 09:35
Незважаючи на вторгнення в Рафах, США готують для Ізраїлю пакет допомоги на 1 млрд доларів
Фото: facebook.com idfonline
Держдепартамент передав його на розгляд Конгресу.

США продовжуватимуть підтримку Ізраїлю зброєю, незважаючи на критичні заяви щодо проведення наземної операції в Рафаху. 

Про це пише The Guardian з посиланням на двох американських чиновників.

Державний департамент передав на розгляд Конгресу новий пакет допомоги на суму 1 мільярд доларів.

Озброєння, що увійде до цього списку, включає танкові снаряди, мінометні заряди та броньовані тактичні машини. 

Як пояснив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, обмеження щодо надання зброї від США стосуються перш за все бомб, які, на переконання президента Джо Байдена, "не варто використовувати у густонаселеній місцевості". 

Нагадаємо, що Джо Байден фактично поставив ультиматум ізраїльському уряду: зброя в обмін на відмову від планів вторгнутися у Рафах. Натомість, прем'єр Біньямін Нетаньягу у відповідь заявив, що Ізраїль готовий "дряпатися нігтями", якщо не отримуватиме від Вашингтона підтримки.

СШАІзраїльвторгненнявійна в Україніросія окупанти

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