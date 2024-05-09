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ПОЛІТИКА

Байден заявив, що припинить поставки зброї до Ізраїлю, якщо той почне масштабне вторгнення в Рафах

09 травня 2024, 08:45
Байден заявив, що припинить поставки зброї до Ізраїлю, якщо той почне масштабне вторгнення в Рафах
Йдеться, зокрема, про можливість заморозки поставок Штатами для Армії оборони Ізраїлю бомб та артилерійських снарядів.

Президент США Джо Байден заявив, що припинить деякі поставки американської зброї до Ізраїлю у разі, якщо прем'єр-міністр цієї країни Біньямін Нетаньяху дасть наказ розпочати велику наземну операцію Цахал зі вторгненням військ в місто Рафах на півдні Сектора Газа.

Про це повідомляє CNN.

Йдеться, зокрема, про можливість заморозки поставок Штатами для Армії оборони Ізраїлю бомб та артилерійських снарядів.

Американський президент в інтерв'ю "Erin Burnett OutFront" сказав, що внаслідок використання певної зброї, наданої Штатами, були завдані удари по цивільному населенні у Газі.

"Цивільні жителі були вбиті в Газі через ці бомби та інші способи, якими вони атакували населені пункти", - сказав Байден маючи на увазі бомби, поставки яких Вашингтон призупинив минулого тижня.

Президент США додав, що "чітко дав зрозуміти, що якщо вони (армія Ізраїлю) зайдуть у Рафах", то "я не постачатиму зброю, яка історично використовувалася" для операцій у містах.

При цьому Байден запевнив, що Штати "не ідуть від безпеки Ізраїлю".

"Ми відходимо від здатності Ізраїлю вести війну в цих областях", - зазначив він.

За словами Байдена, хоча США продовжуватимуть надавати оборонну зброю Ізраїлю, включно з його системою протиповітряної оборони "Залізний купол", інші поставки будуть припинені, якщо почнеться велике наземне вторгнення в Рафах.

"Ми продовжуватимемо забезпечувати безпеку Ізраїлю з точки зору "Залізного купола" та його здатності відповідати на атаки, які нещодавно надійшли з Близького Сходу. Але це - це просто неправильно. Ми не будемо - ми не будемо постачати зброю і артилерійські снаряди", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно ізраїльські війська почали наземний наступ на місто Рафах. У Цахал заявили, що військові взяли під контроль КПП "Рафах" на кордоні між Сектором Газа і Єгиптом.

БайденІзраїльозброєння

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