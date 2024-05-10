Байден ризикує потрапити під дію закону про імпічмент, з яким зіштовхнувся Трамп – The Telegraph

Президент розлютив республіканців через припинення поставок зброї Ізраїлю.

Джо Байден викликав лють республіканців, оголосивши, що відмовиться надавати Ізраїлю зброю, яка може бути використана Беньяміном Нетаньягу для вторгнення в Рафах. Президент США заявив у середу 8 травня, що "якщо вони увійдуть в Рафах, я не буду постачати зброю", аргументуючи це тим, що гуманітарна ціна війни вже занадто висока.

Про це повідомляє The Telegraph.

Республіканці негайно звинуватили Байдена в тому, що він порушив свою обіцянку "залізної" підтримки безпеки Ізраїля, а деякі закликали до його імпічменту. Вони стверджують, що Байден порушив той самий закон, що й Дональд Трамп у 2019 році, коли Палата представників Конгресу США оголосила йому імпічмент за відмову в наданні безпекової допомоги Україні.

Тепер республіканці стверджують, що Байден винен у тому ж злочині — відмові витрачати гроші, які вже були виділені законодавцями. Минулого місяця обидві палати Конгресу схвалили виділення Ізраїлю 17,6 мільярдів доларів на фінансування, в тому числі на зброю і матеріали для ракетної системи "Залізний купол".

"У Палати представників немає іншого вибору, окрім як оголосити Байдену імпічмент, спираючись на прецедент Трампа щодо України, коли він відмовився від іноземної допомоги, необхідної для переобрання на другий термін. Тільки у випадку з Байденом це правда", — заявив сенатор Том Коттон, республіканець від штату Арканзас 9 травня.

Республіканські джерела в Палаті представників повідомляють, що представники зараз серйозно розглядають можливість використання цього аргументу в новій спробі імпічменту Байдена після того, як минулого року було розпочато невдале розслідування щодо зв'язків президента з бізнес-діяльністю його сина.

Однак експерти кажуть, що Байден не порушив закон — поки що — і що будь-яка процедура імпічменту навряд чи матиме успіх. На відміну від висловлювань Трампа у 2019 році, Байден не заявив, що скасує всю допомогу Ізраїлю — лише те, що він не дозволить витрачати гроші на боєприпаси, які можуть бути використані в Рафаху.