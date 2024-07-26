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Директор ФБР cумнівається, що під час замаху на Трампа того поранила саме куля

26 липня 2024, 09:42
Директор ФБР cумнівається, що під час замаху на Трампа того поранила саме куля
Очільник Бюро пояснює таке припущення тим, що нападник мав 50 набоїв і стріляти він почав в людному місці.

Глава Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки Крістофер Рей не впевнений, що в кандидата в президенти Дональда Трампа під час мітингу 13 липня влучили саме кулею чи осколком.

Про це він повідомив на слуханні Юридичного комітету палати представників Конгресу США.

"Щодо колишнього президента Трампа, є деякі сумніви щодо того, куля чи уламок потрапили йому у вухо. Зараз триває велика робота, ще багато чого треба зробити. Стрілець, можливо, вже мертвий, але розслідування ФБР - у самому розпалі", - сказав директор ФБР.

Він додав, що не впевнений у тому, чи хотів стрілець на мітингу нашкодити лише Трампу, або і людям, які підтримували його. 

Нагадаємо, що в середині липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу у Пенсильванії

 

Дональд Трампзамахдиректор ФБР

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