Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Чому Байден погрожує Ізраїлю саме зараз? – Politico

10 травня 2024, 16:21
Чому Байден погрожує Ізраїлю саме зараз? – Politico
Заява Байдена є мимовільним визнанням того, що його спроби вплинути на Нетаньягу в приватному порядку мали обмежений ефект.

Після того, як Ізраїль зрівняв з землею більшу частину Гази, президент Джо Байден вирішив провести лінію в місті Рафах. Тепер він має вирішити, що робити, якщо прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу перетне її. Минулого тижня президент наказав своїй команді припинити постачання потужних бомб до Ізраїля, щоб "донести до Нетаньягу", що жодна операція не повинна продовжуватися без наявності плану захисту цивільного населення.

Про це повідомляє Politico.

Потім, після того, як Нетаньягу просунувся вперед у наступі на Рафах, Байден 8 травня пообіцяв не надсилати Ізраїлю більше великих бомб і артилерійських снарядів, які він, ймовірно, використає для масштабного штурму міста, де проживає понад мільйон палестинців.

Адміністрація сподівається, що цієї загрози достатньо, щоб зупинити широкомасштабне вторгнення в Рафах, навіть якщо вона продовжує намагатися пояснити, що саме перетинає їхню червону лінію. Чиновники кажуть, що не хочуть, щоб Ізраїль розпочав операцію, яка може призвести до подальшого руйнування інфраструктури й змусити ще більше цивільних осіб тікати в пошуках безпеки, але вони постійно посилаються на те, що відкриті для проведення менших, більш цілеспрямованих місій на півдні Гази.

Нетаньягу, який стикається зі зростаючим внутрішнім тиском з вимогою знищити Хамас і повернути заручників додому, схоже, готовий до ескалації кампанії навіть без підтримки президента США, як це було з моменту нападу Хамас 7 жовтня, що поклав початок війні.

"Заява Байдена про зброю — це розбите скло — і його відносини з Нетаньягу — напередодні надзвичайної ситуації. Це ненавмисне визнання того, що його спроба задобрити прем'єр-міністра, утримуючись від публічної критики, мала обмежений ефект, достатній для заохочення зусиль, спрямованих на поліпшення гуманітарної кризи, але недостатній, щоб покласти їй край", — зазначає Politico.

ІзраїльСектор ГазиДжо Байден

Останні матеріали

Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс у суді Нью-Йорка – Washington Post
Політика
Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс у суді Нью-Йорка – Washington Post
Переклад iPress – 10 травня 2024, 16:26
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Політика
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Переклад iPress – 10 травня 2024, 11:40
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Політика
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Переклад iPress – 10 травня 2024, 08:20
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Політика
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 травня 2024, 11:58
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Політика
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 травня 2024, 07:12
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Політика
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Переклад iPress – 08 травня 2024, 17:02
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 08 травня 2024, 11:23
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Політика
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 08 травня 2024, 09:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється