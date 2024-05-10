Чому Байден погрожує Ізраїлю саме зараз? – Politico

Заява Байдена є мимовільним визнанням того, що його спроби вплинути на Нетаньягу в приватному порядку мали обмежений ефект.

Після того, як Ізраїль зрівняв з землею більшу частину Гази, президент Джо Байден вирішив провести лінію в місті Рафах. Тепер він має вирішити, що робити, якщо прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу перетне її. Минулого тижня президент наказав своїй команді припинити постачання потужних бомб до Ізраїля, щоб "донести до Нетаньягу", що жодна операція не повинна продовжуватися без наявності плану захисту цивільного населення.

Про це повідомляє Politico.

Потім, після того, як Нетаньягу просунувся вперед у наступі на Рафах, Байден 8 травня пообіцяв не надсилати Ізраїлю більше великих бомб і артилерійських снарядів, які він, ймовірно, використає для масштабного штурму міста, де проживає понад мільйон палестинців.

Адміністрація сподівається, що цієї загрози достатньо, щоб зупинити широкомасштабне вторгнення в Рафах, навіть якщо вона продовжує намагатися пояснити, що саме перетинає їхню червону лінію. Чиновники кажуть, що не хочуть, щоб Ізраїль розпочав операцію, яка може призвести до подальшого руйнування інфраструктури й змусити ще більше цивільних осіб тікати в пошуках безпеки, але вони постійно посилаються на те, що відкриті для проведення менших, більш цілеспрямованих місій на півдні Гази.

Нетаньягу, який стикається зі зростаючим внутрішнім тиском з вимогою знищити Хамас і повернути заручників додому, схоже, готовий до ескалації кампанії навіть без підтримки президента США, як це було з моменту нападу Хамас 7 жовтня, що поклав початок війні.

"Заява Байдена про зброю — це розбите скло — і його відносини з Нетаньягу — напередодні надзвичайної ситуації. Це ненавмисне визнання того, що його спроба задобрити прем'єр-міністра, утримуючись від публічної критики, мала обмежений ефект, достатній для заохочення зусиль, спрямованих на поліпшення гуманітарної кризи, але недостатній, щоб покласти їй край", — зазначає Politico.