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ПОЛІТИКА

Президентка Грузії звернулася до учасників масової акції протесту в центрі Тбілісі

02 травня 2024, 08:58
Президентка Грузії звернулася до учасників масової акції протесту в центрі Тбілісі
Саломе Зурабішвілі Фото: З мережі Інтернет
Зурабішвілі підкреслила, що вона стоїть поруч із учасниками мітингу.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запевнила протестувальників у підтримці, однак закликала молодь до спокою. Вона зазначила, що протестувальники мають відійти від будівлі парламенту, де були сутички з поліцією.

Зурабішвілі підкреслила, що вона стоїть поруч із учасниками мітингу.

"Ці протести незвичайні, за нами спостерігає весь світ. Сьогоднішній виступ демонструє настрій, ставлення та рішучість народу Грузії. Це найбільша сила для нас, щоб виграти ту тривалу боротьбу, яка закінчується на виборах, що Грузія ніколи не буде росією!", - сказала президент.

Глава держави також звернулася до "молоді з полум'ям у серцях" і попросила зупинити блокаду і штурм законодавчого органу країни.

"Залиште ворота парламенту, там більше нічого не відбувається, цей закон вже ухвалено в другому читанні, і наша боротьба вже не за цей закон. Наша боротьба відбувається через вибори й через скасування усіх тих законів, які нещодавно ухвалила влада та які віддаляють нас від нашого європейського шляху. Це наша мета", - сказала Зурабішвілі.

Вона додала, що сьогодні Страсний тиждень і закликала учасників мітингу "мирно встати на проспекті Руставелі і "ще раз продемонструвати світу, що таке Грузія, що може зробити Грузія і на що здатна молодь Грузії".

У ніч із 1 на 2 травня після сутичок із силовиками госпіталізували вісьмох людей.

У постраждалих зафіксували різноманітні травми — поранення в ділянці обличчя, голови, кінцівок, а також інтоксикацію і утруднене дихання. Одного з постраждалих вже виписали з лікарні, ще сім залишились під наглядом лікарів — їхній стан задовільний.

Силовики розганяли протестувальників, використовуючи сльозогінний газ і водомети. У Міністерстві внутрішніх справ Грузії пояснили, що проти мітингарів застосували спецзасоби, бо протестувальники нібито поводилися агресивно.

Водночас на місці акції протесту допомогу надали десяткам демонстрантів, а також одному співробітнику МВС. Постраждалі найчастіше скаржилися на головний біль та печіння в очах.

Приводом до нового протесту стало те, що парламент Грузії затвердив законопроєкт про "іноагентів" у другому читанні у другому читанні і запланував провести третє фінальне 17 травня.

ГрузіяпротестиЗурабішвілі

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