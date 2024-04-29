Німецький офіцер зізнався у шпигунстві на користь росії через страх перед ядерною ескалацією війни в Україні

54-річний чоловік заявив, що хотів встигнути вивезти свою сім’ю.

У Дюссельдорфі (Німеччина) 29 квітня розпочався суд над офіцером розвідки, якого звинувачують в у шпигунстві на користь росії. Чоловік заявив, що шукав контакту з російською стороною і до цього його спонукав страх перед ядерною ескалацією у війні в Україні.

Про це повідомляє Spiegel.

"Офіцер Бундесверу зізнався, що служив шпигуном Росії, передаючи їй військову інформацію. 54-річний чоловік засвідчив у Вищому земельному суді Дюссельдорфа, що ним керував страх перед ядерною ескалацією у війні в Україні", – йдеться у повідомленні.

Spiegel не називає ім’я розвідника, але зазначає, що він капітан Бундесверу, який відповідав за системи радіоелектронної боротьби. Представник федеральної прокуратури під час зачитування обвинувального висновку заявив, що метою офіцера було "надати російським збройним силам перевагу на тлі поточної політичної ситуації".

Обвинувачений заявив, що зв'язатися з російським консульством його спонукало повідомлення у соцмережі, "ймовірно в TikTok". Він зізнався, що в той час він слідкував за проросійським, пов'язаним з ультраправою проросійською партією AfD, впливовим користувачем TikTok. Однак він заявив, що не може точно пригадати, яке саме повідомлення це було.

Офіцер заявив, що він був стурбований тим, щоб вчасно вивезти свою сім'ю в безпечне місце. Він намагався зв'язатися з російською стороною, щоб вчасно дізнатися, "коли вибухне".

"Я бачив тільки цей шлях", – заявив обвинувачений, заявивши, що сьогодні він дуже шкодує про це, вважає помилкою, але у той час він "був у дуже поганому психічному стані".

Нещодавно у Німеччині заарештували співробітника ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), який працював у Європарламенті, за звинуваченням у шпигунстві на користь Китаю.