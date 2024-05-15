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У Фіцо стався крововилив у черевній порожнині – ЗМІ

15 травня 2024, 21:07
У Фіцо стався крововилив у черевній порожнині – ЗМІ
Фото: X (Twitter)
Він перебуває в операційній.

У прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після замаху на його життя відкрився крововилив у черевній порожнині, він перебуває в операційній.

Про це повідомляє Standard, посилаючись на обізнане джерело.  

"Стрілець влучив Роберту Фіцо одним пострілом у живіт, ще один постріл пройшов через живіт у тазостегнову кістку і один постріл влучив у плече. У прем'єр-міністра кровотеча в черевній порожнині", - пише ЗМІ.

Зазначимо, що в замаху на Роберта Фіцо підозрюється 71-річний словак. ЗМІ стверджують: можливо, йдеться про відомого письменника, автора кількох збірок віршів Юрая Чинтуле (словацькі ЗМІ пишуть про нього як про "J.C."). Але офіційного підтвердження про це поки що немає.

ЗМІ встигли поспілкуватися із сином підозрюваного щодо того, чи ненавидів Чинтула Фіцо, і чи не знала родина про плани на його замах. Той відповів: "Я абсолютно не мав уявлення про те, що задумав батько, що він планував, чому це сталося".

Зазначалося, що Юрай Чинтула - активіст ліберальної партії "Прогресивна Словаччина". Як уточнив його син, на останніх виборах Чинтула не голосував за Фіцо.

Роберт Фіцовійна в Україніросія окупанти

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