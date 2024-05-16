У Пекіні почалися переговори путіна і Сі

Сі наголосив, що сторони повинні "плекати і захищати" свої відносини.

У Пекіні розпочалися переговори лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом росії владіміром путіним. Очікується, що сьогодні на порядку денному стоятимуть питання безпеки та зовнішньої політики обох країн, а також війна в Україні.

Аналітики BBC кажуть, що путін захоче підтвердити підтримку його країни з боку Китаю, особливо економічні відносини та потік китайського виробничого обладнання і технологій, які мають вирішальне значення для військових зусиль росії.

Водночас Сі може вимагати від путіна інформації про стратегію росії в Україні і, можливо, також запевнень, що російський диктатор не реалізовуватиме ядерні погрози, які він висловлював раніше. Зазначається, що Китай чітко дав зрозуміти, що будь-який ядерний крок росії щодо України є для нього "червоною лінією".

Під час зустрічі Сі зазначив, що сьогодні 75-та річниця встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і росією.

"За останні роки ми з президентом путіним зустрічалися понад 40 разів, підтримуючи тісний зв'язок, щоб стратегічно спрямовувати китайсько-російські відносини на здоровий, стабільний і плавний розвиток", ‒ сказав він.

Лідер Китаю зауважив, що їхні відносини сьогодні "даються нелегко", і обидві сторони повинні "ще більше плекати і захищати їх". За його словами, відносини двох країн "приносять користь усьому світу".

"На новому шляху вперед Китай готовий завжди бути надійним добрим сусідом, добрим другом і добрим партнером росії, зміцнюючи дружбу між двома народами з покоління в покоління, спільно досягаючи оновлення своїх країн і відстоюючи справедливість у світі", ‒ додав Сі Цзіньпін.

російський диктатор обрав Китай для своєї першої закордонної поїздки після того, як минулого тижня склав присягу на п'ятий президентський термін. Дводенний державний візит відбувається в той час, коли їхні відносини досягли "найвищого рівня за всю історію", як він заявив китайським державним ЗМІ. путін розповів про свій інтерес до китайських бойових мистецтв і філософії, а також повідомив, що деякі члени його сім'ї вивчають китайську мову.

"Перед обличчям складної міжнародної ситуації наші відносини все ще зміцнюються", ‒ сказав він.

США оголосили про запровадження нових санкцій проти пекінських і гонконгських банків і компаній, які співпрацюють з Москвою, за допомогу в обходженні санкцій.

Хоч Китай начебто не продає зброю росії, Вашингтон і Брюссель вважають, що він експортує технології та компоненти, які необхідні для ведення війни. Під час свого нещодавнього візиту до Пекіна держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Китай "допомагає підживлювати найбільшу загрозу" європейській безпеці з часів Холодної війни.