Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Пекіні почалися переговори путіна і Сі

16 травня 2024, 09:27
У Пекіні почалися переговори путіна і Сі
Сі наголосив, що сторони повинні "плекати і захищати" свої відносини.

У Пекіні розпочалися переговори лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом росії владіміром путіним. Очікується, що сьогодні на порядку денному стоятимуть питання безпеки та зовнішньої політики обох країн, а також війна в Україні.

Аналітики BBC кажуть, що путін захоче підтвердити підтримку його країни з боку Китаю, особливо економічні відносини та потік китайського виробничого обладнання і технологій, які мають вирішальне значення для військових зусиль росії.

Водночас Сі може вимагати від путіна інформації про стратегію росії в Україні і, можливо, також запевнень, що російський диктатор не реалізовуватиме ядерні погрози, які він висловлював раніше. Зазначається, що Китай чітко дав зрозуміти, що будь-який ядерний крок росії щодо України є для нього "червоною лінією".

Під час зустрічі Сі зазначив, що сьогодні 75-та річниця встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і росією.

"За останні роки ми з президентом путіним зустрічалися понад 40 разів, підтримуючи тісний зв'язок, щоб стратегічно спрямовувати китайсько-російські відносини на здоровий, стабільний і плавний розвиток", ‒ сказав він.

Лідер Китаю зауважив, що їхні відносини сьогодні "даються нелегко", і обидві сторони повинні "ще більше плекати і захищати їх". За його словами, відносини двох країн "приносять користь усьому світу".

"На новому шляху вперед Китай готовий завжди бути надійним добрим сусідом, добрим другом і добрим партнером росії, зміцнюючи дружбу між двома народами з покоління в покоління, спільно досягаючи оновлення своїх країн і відстоюючи справедливість у світі", ‒ додав Сі Цзіньпін.

російський диктатор обрав Китай для своєї першої закордонної поїздки після того, як минулого тижня склав присягу на п'ятий президентський термін. Дводенний державний візит відбувається в той час, коли їхні відносини досягли "найвищого рівня за всю історію", як він заявив китайським державним ЗМІ. путін розповів про свій інтерес до китайських бойових мистецтв і філософії, а також повідомив, що деякі члени його сім'ї вивчають китайську мову.

"Перед обличчям складної міжнародної ситуації наші відносини все ще зміцнюються", ‒ сказав він.

США оголосили про запровадження нових санкцій проти пекінських і гонконгських банків і компаній, які співпрацюють з Москвою, за допомогу в обходженні санкцій.

Хоч Китай начебто не продає зброю росії, Вашингтон і Брюссель вважають, що він експортує технології та компоненти, які необхідні для ведення війни. Під час свого нещодавнього візиту до Пекіна держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Китай "допомагає підживлювати найбільшу загрозу" європейській безпеці з часів Холодної війни.

Владімір ПутінСі Цзіньпінпереговори

Останні матеріали

Армія США не зможе так довго вистояти у війні безпілотників, як Україна. Її вистачить хіба що на місяць – Девід Екс
Технології
Армія США не зможе так довго вистояти у війні безпілотників, як Україна. Її вистачить хіба що на місяць – Девід Екс
Переклад iPress – 16 травня 2024, 11:20
Україна вимагає від США зняти обмеження для використання американської зброї. Натомість росія розгортає нову інформкампанію в американських ЗМІ
Політика
Україна вимагає від США зняти обмеження для використання американської зброї. Натомість росія розгортає нову інформкампанію в американських ЗМІ
Переклад iPress – 16 травня 2024, 08:53
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Політика
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 травня 2024, 14:53
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Cуспільство
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Переклад iPress – 15 травня 2024, 12:12
росія вербує невдах, які шпигують за Заходом. Як молодь у Польщі та правих екстремістів у Британії вербує російська розвідка – Wall Street Journal та The Telegraph
Політика
росія вербує невдах, які шпигують за Заходом. Як молодь у Польщі та правих екстремістів у Британії вербує російська розвідка – Wall Street Journal та The Telegraph
Переклад iPress – 15 травня 2024, 08:25
Зниклі безвісти: західні уми. Нездатність Заходу протистояти витівкам росії – Едвард Лукас
Політика
Зниклі безвісти: західні уми. Нездатність Заходу протистояти витівкам росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 травня 2024, 16:18
Перемога України визначить долю усього світу. Війна з росією є світовою війною автократій проти демократій – Хел Брендс
Політика
Перемога України визначить долю усього світу. Війна з росією є світовою війною автократій проти демократій – Хел Брендс
Переклад iPress – 14 травня 2024, 12:49
Бійка бульдогів під кремлівським килимом. Шойгу замінили на сірого економіста, а Патрушева звільнили під Шойгу – Wall Street Journal
Політика
Бійка бульдогів під кремлівським килимом. Шойгу замінили на сірого економіста, а Патрушева звільнили під Шойгу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 травня 2024, 07:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється