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Парламент Словаччини збільшує безпекові заходи після замаху на Фіцо

15 травня 2024, 21:33
Парламент Словаччини збільшує безпекові заходи після замаху на Фіцо
Фото: dt.ua
Засідання Національної ради призупинені і цього тижня не проводитимуться.

У відповідь на збройний напад на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо Національна рада Словацької Республіки посилює заходи безпеки.

Про це повідомив віцеспікер парламенту Словаччини Петер Жига.

До подальшого розпорядження ми суттєво посилюємо охорону об’єктів, що знаходяться в управлінні Національної ради, а також призупиняємо відвідування будівлі Національних зборів Словацької Республіки до подальшого розпорядження. У той же час ми вживаємо заходів для безпеки депутатів, оскільки деякі з них висловили занепокоєння”, - заявив Петер Жига.

Зазначається, що наразі засідання Національної ради призупинені і цього тижня не проводитимуться. 

Петер Жига зазначив, що Національна рада продовжить переговори не раніше наступного вівторка.

Нагадаємо, що на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо здійснили замах під час виїзного засідання уряду. Його з пораненням доправили до лікарні. Нападника затримали.

СловаччинаРоберт Фіцовійна в Україніросія-агресор

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