російські військові можуть передислокувати дві дивізії із Запорізької в Донецьку область – ISW

Це підтримає наступальні операції в Донецькій області та дозволить загарбникам скористатися поточним вікном вразливості до того, як ЗСУ отримає військову допомогу США в повному обсязі.

Окупанти можуть передислокувати дві дивізії із Запорізької в Донецьку область для посилення поточних наступальних операцій. Це дозволить військам агресора втримати ситуацію і наступати, доки ЗСУ не отримають повноцінну військову допомогу США.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що армія рф може спробувати перекинути 76-ту або 7-му десантно-штурмові дивізії з району селища Роботине у Запорізькій області на схід України. Це підтримає наступальні операції в Донецькій області та дозволить загарбникам скористатися поточним вікном вразливості до того, як ЗСУ отримає військову допомогу США в повному обсязі.

У звіті зазначається, що наразі росіяни намагаються використати тактичне проникнення на північний захід від Авдіївки для досягнення ширшого прориву в цьому районі та активізують наступальні операції з метою захоплення оперативно важливого міста Часів Яр.

російські війська на Авдіївському напрямку створили відносно згуртоване угруповання сил, що складається переважно з підрозділів Центрального військового округу (ЦВО) та 1-го армійського корпусу (АК) "Донецької Народної Республіки" ("ДНР"). Хоча, йдеться у звіті, ці сили, ймовірно, виснажені проведенням інтенсивних наступальних операцій упродовж останніх кількох місяців, а підрозділи 76-ї та 7-ї дивізій можуть слугувати в якості ударної сили для продовження атак у цьому регіоні.

"російські війська створили менш згуртоване угруповання сил на Бахмутському напрямку, яке, зокрема, складається з елементів кількох дивізій та повітряно-десантних бригад. Передислокація елементів 76-ї та 7-ї дивізій у цей район, могла б посилити наступальну операцію з захоплення Часів Яру, що триває", - йдеться у звіті ISW.

В Інституті припускають, що російське командування може перекинути частини цих двох дивізій на лінію Куп'янськ-Сватове-Кремінна, де російські війська відновили наступальні операції вздовж усієї лінії фронту.

Водночас, російські війська, схоже, намагаються консолідувати весь цей сектор під відповідальність Московського військового округу, і передислокація 76-ї та 7-ї дивізій може виявитися не настільки корисною в цих зусиллях, як у випадку з більш інтенсивними бойовими діями, що наразі тривають в Донецькій області.

Зазначається, що будь-яка передислокація цих підрозділів дозволить російським військам інтенсифікувати наступальні операції та чинити дедалі більший тиск на Сили оборони, незалежно від того, де вони будуть розташовані.

"ISW не дає оцінки того, який район є найбільш вірогідним для передислокації сил повітряно-десантних військ, якщо така передислокація взагалі може відбутися. Інститут продовжить відстежувати повідомлення про можливу передислокацію частин 76-ї та 7-ї дивізій, оскільки це становить істотний ризик для здатності ЗСУ сповільнити російські наступальні операції на сході України в найближчі тижні перед прибуттям американської допомоги у сфері безпеки", - йдеться у звіті ISW.