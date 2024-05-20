Облаштування кордону Британії після Brexit обійдеться в $6 млрд

За оцінками британського уряду, він витратить щонайменше 4,7 мільярда фунтів стерлінгів на реалізацію прикордонних домовленостей після Brexit після неодноразових затримок із встановленням нових правил.

Про це повідомила в понеділок парламентська служба контролю за витратами, пише агенція Reuters.

Велика Британія проголосувала за вихід з Європейського Союзу в 2016 році, але масштаб завдання розплутати ланцюжки поставок і встановлення митних кордонів був таким, що лише цього року встановила нові правила.

31 січня набув чинності перший етап британської так званої нової операційної моделі Border Target Operating Model, яка вимагає додаткової сертифікації.

30 квітня розпочався другий етап із запровадженням фізичних перевірок у портах. Третій етап, який вимагає декларацій безпеки та безпеки, запланований на 31 жовтня.

Національне контрольно-ревізійне управління заявило, що цифра в 4,7 мільярда фунтів стерлінгів – це сума, яку, за прогнозами уряду, він витратить на 13 найбільш важливих програм для управління переміщенням товарів через кордон після Brexit і підвищення ефективності протягом терміну дії програм.

Уряд відкладав впровадження повного контролю п’ять разів після закінчення перехідного періоду виходу з ЄС 31 грудня 2020 року.

Це спричинило невизначеність для підприємств, додаткові витрати для уряду та портів і збільшило ризик біозахисту для Великобританії, заявили в NAO.

"Неодноразові затримки із запровадженням контролю за імпортом і труднощі з прогнозуванням вимог призвели до того, що державні витрати на інфраструктуру та персонал у кінцевому підсумку були непотрібними", - пише видання.

Жураналісти пишут, що пізні повідомлення про політику та невизначеність щодо впровадження заходів контролю також зменшили здатність підприємств і портів підготуватися до змін.

Агенство зазначила, що хоча процеси виходу з ЄС на кордоні працювали "відносно гладко", підприємства, які торгують товарами між Британією і ЄС, стикалися з додатковими витратами та адміністративним тягарем.

Наглядовий орган також критикував урядову Стратегію кордонів Великобританії до 2025 року, яка була опублікована в 2020 році, заявивши, що в ній "не вистачає чіткого розкладу та інтегрованого міжурядового плану реалізації, з окремими департаментами, які керують різними аспектами реалізації".