Стало відомо за яких умов Британія може відправити війська в Україну

путін навряд чи буде довго дотримуватися мирної угоди, тому Британії слід подумати, чи може вона дозволити собі довгострокові зобов'язання, вважає Шаппс.

У світлі появи мирного плану і можливості укладення угоди про припинення війни в Україні Великій Британії доведеться ухвалити рішення щодо готовності відправити миротворців в Україну для забезпечення тривалого миру. Однак це залежить від трьох важливих умов.

Про це пише екс-міністр оборони країни Грант Шаппс у колонці для The Times.

1. Якою буде підсумкова угода

Як зазначає Шаппс, питання відправки британських військ в Україну "залежить від того, чи існує реальний мир, який необхідно підтримувати".

Він висловив побоювання, що путін розглядатиме будь-яку угоду не як врегулювання, а як проміжну зупинку, можливість переозброїтися, перегрупуватися і підготувати свій наступний удар - як це і сталося після окупації Криму.

"Тому ні, ми не можемо брати на себе зобов'язання щодо розміщення британських військ, не побачивши остаточної угоди. Якщо вона буде схилятися на користь москви, нам слід дуже добре подумати, перш ніж відправляти хоча б одного британського солдата в самий розпал "миру", якого путін не має наміру дотримуватися", - наголошує Шаппс. 2. Кількість військ На думку Шаппса, великомасштабне і тривале розгортання серйозно напружить сили Британії, водночас цілеспрямована місія під керівництвом коаліції цілком досяжна. "Так що так, за підтримки союзників і в умовах справжнього миру Британія може розгорнути війська", - запевняє він.

3. Період розгортання

Головне питання полягає в тому, який вигляд матимуть будь-які зобов'язання - йдеться про обмежене в часі розгортання або про постійну присутність на новій лінії розмежування, зазначає Шаппс. При цьому він вказує, що поточна версія мирного плану більше вказує на останній варіант.