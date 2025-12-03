Лондон виділяє додаткові £10 млн на відновлення енергетики України

Це допоможе усунути наслідки нових російських атак.

Велика Британія надасть Україні ще 10 мільйонів фунтів стерлінгів для ремонту енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими ударами.

Про це заявила міністерка закордонних справ Іветт Купер перед початком міністерської зустрічі НАТО.

"Сьогодні я оголошую про додаткові 10 мільйонів фунтів стерлінгів від Сполученого Королівства для підтримки ремонтів енергетичної інфраструктури в Україні", - сказала Купер.

За її словами, попри мирні зусилля України та США, росія продовжує нарощувати ескалацію. Британська міністерка нагадала, що протягом вихідних масовані удари по Україні спричинили відключення електрики для сотень тисяч людей.

Купер підкреслила, що Лондон і надалі підтримуватиме Україну у протистоянні російській агресії.

"У той час як президент путін прагне вимкнути світло й занурити Україну в темряву, ми працюватимемо над тим, щоб знову увімкнути світло. Ми залишаємося відданими підтримці українського народу, суверенітету України та справедливому й тривалому миру, який є основою безпеки Європи й НАТО", - наголосила вона.

Крім того, ще чотири країни НАТО профінансують пакети зброї для України.