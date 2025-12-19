Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Велика Британія вперше випробувала новітню масову крилату ракету Brakestop для України

19 грудня 2025, 12:52
Імовірна дальність випробуваної ракети – 600 км.
У Великобританії відбулися випробування нової крилатої ракети в межах проєкту Brakestop.
 
Про це пише Defense Express.
 
Пуски провели 15 грудня, повідомила очільниця підрозділу міністерства оборони Великобританії Анна-Лі Рейлі під час засідання оборонного комітету британського парламенту.
 
Яка саме ракета і від якого виробника пройшла випробування на території Великобританії, не повідомляють. Видання вказує, що у проєкті Brakestop брало участь 27 компаній.
 
Імовірна дальність випробуваної ракети – 600 км, її оснащено бойовою частиною масою 200–300 кг. Defense Express називає її "дешевою й масовою".
 
Рейлі пояснила механізм, яким керуються організатори проєкту, – ракети можуть надійти на допомогу Україні, котра захищається від агресії росії.
 
"Ідея полягає в тому, що ви купуєте, тестуєте й масштабуєте. Ми маємо можливість випробувати у Великій Британії, а потім привезти це в Україну", – сказала вона.
 
Видання зазначає, що Brakestop стартував у вересні 2024 року як "дуже амбітний проєкт", спрямований на швидке розроблення крилатої ракети дальністю більше ніж 500 км, зарядом на 200–300 кг вибухівки і з відхиленням +/-30 м в умовах відсутності супутникової навігації та дії засобів радіоелектронної боротьби.

 

Велика Британіявійна в Україніросія окупанти

