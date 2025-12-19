Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Угорщина та Словаччина заблокували підписання висновків саміту щодо України

19 грудня 2025, 15:53
Угорщина та Словаччина заблокували підписання висновків саміту щодо України
Фото: Укрінформ
Дві країни ЄС не підписали висновки грудневого саміту Євроради, що передбачають позику Україні у €90 млрд.

Угорщина і Словаччина відмовилися підписати висновки грудневого засідання Європейської ради щодо України, які були погоджені в ніч проти 19 грудня. 

Про це повідомили кілька дипломатів ЄС.

У документі, зокрема, зафіксоване рішення про надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро за рахунок спільних запозичень країн Європейського Союзу у 2026–2027 роках.

"Висновки Європейської ради щодо України не підписали дві країни: Угорщина та Словаччина", – підтвердив один зі співрозмовників видання.

Водночас Чехія також домоглася відсутності для себе фінансових зобов'язань щодо підтримки України на суму 90 млрд євро у 2026–2027 роках. Проте, на відміну від Угорщини та Словаччини, Прага приєдналася до решти 25 держав ЄС і підписала частину рішення, що стосується механізму надання позики.

У 2025 році Угорщина вже неодноразово відмовлялася підписувати висновки Європейської ради щодо України, пояснюючи це незгодою з політикою ЄС, яку Будапешт називає такою, що "підтримує війну". Для Словаччини ж відмова погодити українську частину висновків саміту лідерів ЄС стала першою.

Як відомо, Європейська рада погодила рішення про надання Україні позики в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки за рахунок запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету Союзу. 

Президентка Європейської комісії наголосила, що кредит буде безвідсотковим і не створить додаткового навантаження на бюджет України, а його погашення передбачене лише після отримання репарацій.

Зранку п'ятниці стало відомо, що ЄС погодився надати Україні €90 млрд допомоги на наступні два роки.

