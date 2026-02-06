Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
The Telegraph: росія таємно переправляла мільярди готівкою до Ірану після санкцій США

06 лютого 2026, 12:37
The Telegraph: росія таємно переправляла мільярди готівкою до Ірану після санкцій США
Фото: reuters.com
Ця поставка становила 110 кг готівки на суму 57,3 млн доларів.

росія таємно переправляла до Ірану мільярди доларів готівкою, щоб допомогти підтримати режим після того, як Дональд Трамп ввів жорсткі санкції проти Тегерана під час свого першого президентського терміну в США.

Про це пише The Telegraph.

При цьому існують побоювання, що аналогічні платежі можуть здійснюватися і сьогодні, оскільки Іран постачає безпілотники-камікадзе "Шахед-136" і балістичні ракети малої дальності "Фатх-360" на мільярди доларів для підтримки війни росії в Україні.

Як показують документи, отримані The Telegraph, "Промсвязьбанк", який москва використовувала для обходу санкцій, здійснив першу поставку 13 серпня 2018 року – через тиждень після того, як Трамп підписав указ про введення санкцій проти Тегерана.

Ця поставка становила 110 кг готівки на суму 57,3 млн доларів, які, ймовірно, були доставлені поїздом до порту Астрахані, потім кораблем через Каспійське море до порту Амірабад, а потім знову поїздом до Тегерана. Вважається, що готівка була складена в купюри по 500 євро, враховуючи вагу і вартість кожної партії, хоча їх вартість була вказана в доларах США.

"Таємні платежі свідчать про набагато глибші відносини між росією та Іраном, ніж вважалося раніше, і таким чином москва і Тегеран обходили санкції і традиційні методи платежів, щоб підтримувати іранський режим на плаву", - наголошується в статті.

Аріан Табатабай, старший помічник спеціального посланника по Ірану при адміністрації Байдена, припустила, що поставки могли бути оплатою широкого спектру військових закупівель або підтримкою таких організацій, як Корпус вартових ісламської революції (КВІР).

"Насамперед я б припустила, що це обладнання та зброя, ракетні системи або їх компоненти", - сказала вона.

