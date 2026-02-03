Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Позов Угорщини не зупинить газову заборону ЄС – Єврокомісія

03 лютого 2026, 14:44
Фото: з вільного доступу
Заборона на імпорт російського газу до ЄС набуде чинності у 2027 році.

Європейський Союз виконуватиме законодавство щодо повної відмови від імпорту російського газу з 2027 року, незважаючи на судовий позов Угорщини, яка вимагає анулювати відповідні норми.

Про це заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо.

За її словами, ЄС розпочне застосування Регламенту REPowerEU, який передбачає заборону імпорту російського газу з 2027 року, незалежно від юридичних дій Будапешта.

"Ми будемо застосовувати чинне законодавство. Це важливо пам'ятати", – наголосила Піньо.

Водночас речниця Єврокомісії з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен уточнила, що наразі Комісія очікує процесуальних вказівок від Суду Європейського Союзу щодо подальшого розгляду позову Угорщини.

"У справах, що перебувають у Суді ЄС, саме суд визначає наступні кроки, графік та порядок розгляду. Тепер рішення за ними", – пояснила Ітконен.

Вона також підкреслила, що Європейська комісія готова захищати свою позицію в суді.

"Ми очікуємо інструкцій від Суду ЄС і діятимемо відповідно", – додала речниця ЄК з питань енергетики.

Вчора, 2 лютого, стало відомо, що Угорщина оскаржує в Суді ЄС заборону на російський газ.

 

РосіягазУгорщинаЄврокомісія

