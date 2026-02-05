Словаччина розслідує передачу секретної документації щодо С-300 Україні

Раніше словацькі правоохоронці вже перевіряли сам факт передачі С-300 Україні, зокрема за підозрами у саботажі, однак усі відповідні кримінальні заяви були закриті.

У Словаччині поліція розслідує можливе шпигунство, пов’язане з передачею Україні секретної технічної документації до зенітно-ракетного комплексу С-300 у 2022 році.

Як повідомляє Aktuality, слідство стосується передачі 15 квітня 2022 року надсекретних матеріалів українському військовому аташе. За версією правоохоронців, ці дії могли порушити міжурядову угоду між Словаччиною та росією про захист секретної інформації.

Розслідування анонсувала прокуратура Братислави. Воно триває з квітня минулого року: наразі збираються документи та проводяться допити свідків, а строки завершення слідства не визначені. У прокуратурі уточнюють, що відповідну документацію було передано Україні вже після фактичної передачі самої системи ППО.

Колишній міністр оборони Словаччини Ярослав Надь назвав розслідування абсурдним. Він наголосив, що передача С-300 Україні відбулася на початку повномасштабної війни за рішенням уряду, а супровідна технічна документація є стандартною частиною таких систем і необхідна для їх експлуатації.

Раніше словацькі правоохоронці вже перевіряли сам факт передачі С-300 Україні, зокрема за підозрами у саботажі, однак усі відповідні кримінальні заяви були закриті. Загалом обласна прокуратура порушила чотири кримінальні справи, три з яких уже припинено. Водночас окремо триває розслідування передачі боєприпасів Україні — ця справа перебуває під наглядом Європейської прокуратури.

С-300 — це радянська зенітно-ракетна система великої дальності, розроблена у 1970-х роках. Вона призначена для ураження літаків, крилатих і балістичних ракет та стала основою протиповітряної оборони СРСР і країн-союзників. Залежно від модифікації, комплекс здатен вражати цілі на відстані до 150 км і на великій висоті. Україна використовує ці системи для захисту неба від російських ракет і авіації.

Розслідування відбувається на тлі зміни політичного курсу Словаччини після приходу до влади у 2023 році уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Новий кабінет припинив державну військову допомогу Україні, перейшов до проросійської риторики, заблокував курс України на членство в НАТО та погрожував ветувати фінансову допомогу ЄС. Крім того, уряд Фіцо звинуватив попередню владу у зраді та злочинах через військові пожертви Україні, зокрема передачу винищувачів МіГ-29 і систем ППО.