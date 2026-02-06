Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп публічно підтримав Орбана перед виборами в Угорщині

06 лютого 2026, 08:24
Трамп публічно підтримав Орбана перед виборами в Угорщині
Фото: Yahoo Finanzas
Трамп нагадав, що підтримував Орбана на виборах 2022 року.

Президент США Дональд Трамп заявив про підтримку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана напередодні парламентських виборів, призначених на квітень.

Про це він написав у соціальній мережі Truth Social, опублікувавши спільне фото.

Трамп нагадав, що підтримував Орбана на виборах 2022 року, та зазначив, що «для нього велика честь зробити це знову».

"Віктор Орбан — справжній друг, боєць і переможець, і я повністю підтримую його переобрання на посаді прем’єр-міністра Угорщини. Віктор Орбан — справжній друг, боєць і ПЕРЕМОЖЕЦЬ, і він має мою повну та беззастережну підтримку на переобрання прем’єр-міністром Угорщини — ВІН НІКОЛИ НЕ ПІДВЕДЕ ВЕЛИКИЙ НАРОД УГОРЩИНИ!", — заявив американський лідер.

Трамп також наголосив, що за часів його адміністрації відносини між Угорщиною та Сполученими Штатами досягли "вражаючих успіхів" багато в чому завдяки Орбану, та висловив готовність і надалі підтримувати тісну співпрацю з угорським прем’єром.

"Я з нетерпінням чекаю на подальшу тісну співпрацю з ним, щоб наші дві країни й надалі просувалися цим успішним шляхом і зміцнювали партнерство", — додав президетнт США.

Парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня. 10 січня правляча партія Фідес офіційно висунула Орбана кандидатом на посаду прем’єр-міністра на майбутніх виборах. Сам Орбан раніше заявляв про готовність знову очолити уряд.

вибориУгорщинаДональд ТрампВіктор Орбан

Останні матеріали

Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Політика
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 13:39
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Бізнес & Фінанси
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 10:25
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 16:29
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Політика
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 12:35
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Політика
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 23:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється