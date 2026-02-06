Трамп публічно підтримав Орбана перед виборами в Угорщині

Трамп нагадав, що підтримував Орбана на виборах 2022 року.

Президент США Дональд Трамп заявив про підтримку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана напередодні парламентських виборів, призначених на квітень.

Про це він написав у соціальній мережі Truth Social, опублікувавши спільне фото.

Трамп нагадав, що підтримував Орбана на виборах 2022 року, та зазначив, що «для нього велика честь зробити це знову».

"Віктор Орбан — справжній друг, боєць і переможець, і я повністю підтримую його переобрання на посаді прем’єр-міністра Угорщини. Віктор Орбан — справжній друг, боєць і ПЕРЕМОЖЕЦЬ, і він має мою повну та беззастережну підтримку на переобрання прем’єр-міністром Угорщини — ВІН НІКОЛИ НЕ ПІДВЕДЕ ВЕЛИКИЙ НАРОД УГОРЩИНИ!", — заявив американський лідер.

Трамп також наголосив, що за часів його адміністрації відносини між Угорщиною та Сполученими Штатами досягли "вражаючих успіхів" багато в чому завдяки Орбану, та висловив готовність і надалі підтримувати тісну співпрацю з угорським прем’єром.

"Я з нетерпінням чекаю на подальшу тісну співпрацю з ним, щоб наші дві країни й надалі просувалися цим успішним шляхом і зміцнювали партнерство", — додав президетнт США.

Парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня. 10 січня правляча партія Фідес офіційно висунула Орбана кандидатом на посаду прем’єр-міністра на майбутніх виборах. Сам Орбан раніше заявляв про готовність знову очолити уряд.