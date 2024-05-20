Через смерть президента Ірану золото подорожчало до рекордного рівня

Золото підскочило до історичного максимуму.

Цьому сприяло зростання оптимізму щодо того, що Федеральна резервна система почне пом'якшувати монетарну політику цього року і зростання геополітичної напруженості на Близькому Сході, пише Bloomberg.

Золото подорожчало на 1,4% і досягло 2450,07 доларів за унцію.На останніх сесіях трейдери посилювали ставки на те, що Федеральна резервна система може знизити вартість запозичень уже у вересні, і цей сценарій підтримає золото, адже не виплачують відсотки.

Того тижня долар США впав, а казначейські облігації зросли після того, як дані показали, що інфляція у квітні знизилася більше, ніж очікувалося. Це підтримало дорогоцінний метал, ціна якого виражена в доларах.

Востаннє ціни на золото підскочили до рекордного рівня через сприятливий показник інфляції в квітні.