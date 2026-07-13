ЄС запровадить санкції проти золотодобувного сектору Судану

Обмеження включають заборону на імпорт суданського золота та заборону на продаж ціаніду та ртуті країні.

Європейський Союз схвалить нові торговельні заборони для золотодобувного сектору Судану – на тлі громадянської війни в країні, яка триває вже четвертий рік.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Міністри закордонних справ мають схвалити санкції сьогодні. Їх ініціювали Нідерланди та Франція. Санкції включають заборону на імпорт суданського золота та заборону на продаж ціаніду та ртуті до Судану. Обмеження також закриють для Судану можливості постачати золото до ЄС через треті країни.