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Ціни на золото підскочили до рекордного рівня через сприятливий показник інфляції – Bloomberg

01 квітня 2024, 13:53
Ціни на золото підскочили до рекордного рівня через сприятливий показник інфляції – Bloomberg
Фото: з відкритих джерел
Сьогодні ціни на золото зросли на 1,6% до 2265,73 доларів за унцію, досягнувши низки піків у другому кварталі року.

Банківський холдинг JPMorgan Chase заявляє, що метал - вибором №1 серед сировинних товарів, пише Bloomberg.

Від середини лютого низка позитивних факторів призвела до зростання вартості золотих злитків приблизно на 14%. 

Перспектива пом’якшення монетарної політики провідними центральними банками м зростання напруженості на Близькому Сході та в Україні сприяли зростанню цін.

Також центральні банки активно скуповували золото, особливо у Китаї, а споживачі накопичували злитки на тлі проблем у найбільшій економіці Азії.

Після оприлюднення даних щодо інфляції голова ФРС Джером Пауелл заявив, що інформація значною мірою відповідає нашим очікуванням, і що немає жодної терміновості у зниженні ставок.

Ринки свопів оцінюють ймовірність зниження ставки ФРС у червні у 61%, ще того тижня  це значення становило 57%. Зниження ставок, як правило, позитивно впливає на золото, якому не виплачують відсотків, йдеться у повідомленні.

Також у Сінгапурі спотове золото зросло на 1,4% до 2261,14 дол. за унцію після зростання на 3% минулого тижня.

Останні місяці попит на золото в Китаї був доволі відчутним. 

Центральний банк країни додав значні обсяги злитків до своїх резервів, збільшуючи запаси кожного з останніх 16 місяців. Крім того, купівля золота стає дедалі популярнішою серед молодих китайців.

 
золоторекордціна

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