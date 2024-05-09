Мецола зазначила, що Євросоюз стоїть поряд з Україною від початку боротьби

За словами Європарламенту, в ЄС розуміють, що дух Європи живе в кожному українському місті та регіоні.

Євросоюз продовжуватиме допомагати Україні у війні проти рф стільки, скільки знадобиться.

Про це заявила голова Європарламенту Роберта Мецола під час виступу на Міжнародному саміті міст і регіонів.

"Від самого початку цієї жорстокої війни Європейський Союз зрозумів ту роль, яку він має відігравати. Ту відповідальність перед вашою країною та вашим народом. Ви боретеся не лише за те, аби захистити свої домівки та свою територію, ви б’єтеся за те, у що ми віримо – у Європейський шлях", – зазначила Мецола.

Вона нагадала, що 9 травня відзначається День Європи. За словами Європарламенту, в ЄС розуміють, що дух Європи живе в кожному українському місті та регіоні. І саме тому, підкреслила Мецола, Євросоюз стоїть разом з Україною від самого початку.

"Ми продовжуватимемо допомагати вам, засуджувати агресора, ухвалювати санкції проти кремля. А також притягуватимемо всіх виконавців воєнних злочинів до відповідальності. Ми надаватимемо дипломатичну, політичну, гуманітарну, фінансову та військову допомогу. Ми продовжуватимемо робити це стільки, скільки буде потрібно", – додала Мецола.

Нагадаємо, сьогодні 9 травня президентка Європарламенту Роберта Метсола перебуває у Києві з візитом.