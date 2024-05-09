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CУСПІЛЬСТВО

9 травня європейці та українці святкують День Європи

09 травня 2024, 10:22
9 травня європейці та українці святкують День Європи
Фото: з відкритих джерел
9 травня в Україні святкують День Європи. З минулого року його відзначають саме в цей день, спільно з державами Європейського Союзу.

Протягом місяця, починаючи з 9 травня, понад 60 міст по всій Європі відображатимуть повідомлення із закликами до голосування на виборах до Європейського парламенту, що відбудуться 6-9 червня.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Завдяки ілюмінаціям, які увімкнуть в містах по всьому континенту, Європейський парламент, національні та місцеві органи влади хочуть надіслати повідомлення 440 мільйонам європейцям про важливість виборів.

"9 травня, День Європи, – це не лише день пам’яті, а й день, коли ми замислюємось про наше спільне майбутнє", - відзначають на сайті Європейського парламенту.

День Європи, який щорічно відзначається 9 травня, є святом миру та єдності в Європі. У цей день віддають шану історичній Декларації Шумана, де зафіксована ідея щодо нової форми політичної співпраці у Європі, яка зробить війну між європейськими націями немислимою. Пропозицію міністра закордонних справ Франції Роберта Шумана вважають початком того, що зараз є Європейським Союзом.

Тріумфальна арка в Парижі, Колізей у Римі та площа Гран-Плас у Брюсселі є одними з багатьох визначних пам’яток, які будуть освітлені на честь Дня Європи. На них буде розмістять гасло передвиборчої кампанії "Проголосуй. Або інші вирішать за вас".

Святковою ілюмінацією до загальноєвропейської акції оздоблять міст Семюеля Беккета та будівлі національного парламенту в Дубліні, ратушу Вільнюса, форт Сент-Анджело у Валлетті, президентський палац у Братиславі, площу Сібелес у Мадриді, Національний парламент у Бухаресті тощо.

9 травня в Україні святкують День Європи. З минулого року його відзначають саме в цей день, спільно з державами Європейського Союзу.

Згідно з відповідним указом президента України, воно було перенесено "з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на Європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об’єднань".

День Європи

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