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Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва відзначати День Європи

09 травня 2023, 08:50
Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва відзначати День Європи
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні зранку прибула з візитом до столиці, щоб відзначити День Європи.

Про це фон дер Ляєн написала в своєму Twitter.

"Добре повернутися в Київ", йдеться в твітті. 

Урсула фон дер Ляєн додала, що це дуже доречне місце для святкування Дня Європи. 

Я вітаю рішення президента Володимира Зеленського зробити 9 травня Днем Європи також і тут, в Україні. 

Вчора президент Володимир Зеленський у понеділок підписав указ, згідно з яким щорічно 9 травня Україна відзначатиме День Європи.
Урсула фон дер ЛяєнДень Європи

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