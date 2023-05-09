Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва відзначати День Європи
09 травня 2023, 08:50
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні зранку прибула з візитом до столиці, щоб відзначити День Європи.
Про це фон дер Ляєн написала в своєму Twitter.
"Добре повернутися в Київ", йдеться в твітті.
Урсула фон дер Ляєн додала, що це дуже доречне місце для святкування Дня Європи.
Я вітаю рішення президента Володимира Зеленського зробити 9 травня Днем Європи також і тут, в Україні.Вчора президент Володимир Зеленський у понеділок підписав указ, згідно з яким щорічно 9 травня Україна відзначатиме День Європи.