Президентка Європарламенту приїхала до Києва

Візит Метсоли, вочевидь символічно запланований на День Європи.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола перебуває у Києві з візитом.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Спікер зазначив, що Європарламент – "на передовій" підтримки України.

"Він був першою інституцією в ЄС, яка виступила за надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Європарламент завжди мав сильний голос, коли йшлося про створення міжнародної коаліції на підтримку нашої боротьби за свободу та європейські цінності, коли йшлося про постачання зброї в Україну та посилення санкційного тиску проти росії. І Україна завжди це цінуватиме", – зазначив Стефанчук.

Візит Метсоли, вочевидь символічно запланований на День Європи, не анонсували заздалегідь, його деталі поки невідомі. Ця її поїздка в Україну ймовірно остання у ролі президентки Європарламенту, оскільки вже менш як за місяць європейці обиратимуть на виборчих дільницях новий склад Європарламенту.

Нагадаємо, сьогодні міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце прибула до Києва з раніше не анонсованим візитом.