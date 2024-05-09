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ПОЛІТИКА

Міністерка розвитку Німеччини прибула до Києва

09 травня 2024, 10:40
Міністерка розвитку Німеччини прибула до Києва
Джерело: city-adm.lviv.ua
За даними видання, переговори Шульце в Києві будуть зосереджені, серед іншого, на розширенні української електромережі за допомогою Німеччини та підготовці кваліфікованих робітників.

Міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце прибула до Києва з раніше не анонсованим візитом.

Про це повідомляє Tagesschau.

Візит урядовиці відбувається в рамках підготовки до конференції з питань відновлення, яка, як очікується, збере в Берліні близько 1 500 учасників, в тому числі глав держав і урядів. Конференція запланована на 11 і 12 червня.

За даними видання, переговори Шульце в Києві будуть зосереджені, серед іншого, на розширенні української електромережі за допомогою Німеччини та підготовці кваліфікованих робітників.

"Люди тут щодня відбудовують свою країну, вони не здаються. Тому дуже важливо, щоб була не лише підтримка зброєю, але й підтримка цивільної відбудови", - заявила вона.

Крім того, політик бере участь у "Саміті міст і регіонів", який відбудеться у Києві.

Німеччина відіграє важливу роль у підтримці України, надаючи їй всебічну допомогу, включаючи військову, політичну та фінансову. Військова допомога від Німеччини має суттєве значення для обороноздатності України.

Нещодавно Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги.

Німеччинавізит в Україну

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