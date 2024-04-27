Українські дрони на Кубані атакували два НПЗ, бітумний завод та військовий аеродром

Сьогодні вночі безпілотники намагались атакувати два нафтопереробні заводи, бітумний завод, військовий аеродром на Кубані.

Про це заявив губернатор Краснодарського краю рф Веніамін Кондратьєв.

За інформацією Кондратьєва, було збито більше 10 безпілотників у Слов'янському, Сіверському і Кущівському районах.

Губернатор додав, що оперативні служби ліквідують загоряння внаслідок падіння БПЛА.

Згодом голова Слов'янського району Краснодарського краю додав, що на Слов'янському НПЗ під час атаки безпілотників пошкоджено ректифікаційну колону.

За інформацією місцевих ЗМІ, у Сєвєрському районі Краснодарського краю атаковано Ільський НПЗ.

Після атаки БПЛА на заводі виникла пожежа, яку майже погасили.

Раніше ми також писали, що атаки на НПЗ і повені вплинули на нафтопереробку росії.