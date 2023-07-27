Цього року Україна отримала від партнерів $27 млрд

Україна з початку 2023 року отримала від міжнародних партнерів майже $27 млрд.

Про це на брифінгу сказав голова Національного банку України Андрій Пишний, повідомляє Укрінформ.

"З початку року Україна отримала майже 27 млрд дол. від міжнародних партнерів, що значно перевищило продаж валюти НБУ для балансування валютного ринку", - сказав Пишний.

Він додав, що завдяки ритмічній зовнішній допомозі міжнародні резерви України на кінець червня сягнули $39 млрд. Завдяки зовнішній підтримці уряд мав змогу покривати значний дефіцит бюджету без звернення за емісійним фінансуванням.