В Національному банку України вважають, що міжнародна допомога цьогоріч може перевищити $42 млрд.

Тоді Україна зможе наростити міжнародні резерви до $35 млрд.

Про це на брифінгу сказав голова Національного банку України Андрій Пишний, повідомляє Укрінформ.

"Загалом у цьому році обсяг надходжень від міжнародних партнерів може перевищити 42 млрд доларів. Надходження від партнерів, зокрема, сприятимуть зростанню міжнародних резервів до більш ніж 35 млрд доларів наприкінці поточного року", – сказав голова НБУ.

За його словами, це посилить спроможність НБУ підтримувати курсову стійкість і поступово пом'якшувати валютні обмеження.