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Від розміщення євробондів Україна отримала €1 мільярд

Україна 20 червня отримала кошти від розміщення облігацій зовнішньої державної позики обсягом 1 млрд євро із дохідністю 6,75% і зі строком погашення 20 червня 2026 року
Інвестори зі Сполученого Королівства, Сполучених Штатів, Німеччини та інших країн Європейського союзу купили більшу частину випуску обсягом 1 млрд євро: їхня частка сягнула 32%, 27%, 17% та 13% відповідно. Інвестори зі Швейцарії купили 7% випуску, тоді як частка інвесторів з Азії становила 4%.
Від розміщення євробондів Україна отримала €1 мільярд Фото: з відкритих джерел

"20 червня 2019 року Україна отримала кошти від розміщення облігацій зовнішньої державної позики (єврооблігацій) обсягом €1 000 000 000 із дохідністю 6,75% і зі строком погашення 20 червня 2026 року. Єврооблігації знаходяться в лістингу на біржі Euronext Dublin", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства фінансів, йдеться в "Укрінформ". 

У Мінфіні зазначають, що 7-річні єврооблігації переважно були розміщені серед фондів, що управляють активами, пенсійних та страхових фондів (85%). Частка хедж-фондів становила 10% від інвестицій, тоді як частка банків та індивідуальних інвесторів - 2%. Частка інвестицій суверенних інвестиційних фондів в українські державні єврооблігації, номіновані в євро, становила 3%.

Кошти від розміщення нових випусків єврооблігацій були перераховані на рахунки Державної казначейської служби України та будуть використані для фінансування державного бюджету України.

Нагадаємо, Україна отримає другий транш ЄС на 500 млн до кінця року.

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20 06 2019 17:51
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