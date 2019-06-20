Від розміщення євробондів Україна отримала €1 мільярд
"20 червня 2019 року Україна отримала кошти від розміщення облігацій зовнішньої державної позики (єврооблігацій) обсягом €1 000 000 000 із дохідністю 6,75% і зі строком погашення 20 червня 2026 року. Єврооблігації знаходяться в лістингу на біржі Euronext Dublin", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства фінансів, йдеться в "Укрінформ".
У Мінфіні зазначають, що 7-річні єврооблігації переважно були розміщені серед фондів, що управляють активами, пенсійних та страхових фондів (85%). Частка хедж-фондів становила 10% від інвестицій, тоді як частка банків та індивідуальних інвесторів - 2%. Частка інвестицій суверенних інвестиційних фондів в українські державні єврооблігації, номіновані в євро, становила 3%.
Кошти від розміщення нових випусків єврооблігацій були перераховані на рахунки Державної казначейської служби України та будуть використані для фінансування державного бюджету України.
Нагадаємо, Україна отримає другий транш ЄС на €500 млн до кінця року.
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