Мінгареллі: Україна отримає другий транш ЄС на €500 млн до кінця року
"У нас є другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 500 мільйонів євро, і ми сподіваємось, що Україна протягом наступних місяців виконає всі необхідні умови для отримання цієї суми, і ми всі працюємо над цим. Надіємось, що вже до кінця року Україна отримає другий транш ЄС", — повідомив Мінгареллі, йдеться в "Громадське".
За його словами, Україні потрібно виконати ще 5 вимог ЄС, найголовнішою з яких є запровадження системи автоматичної перевірки електронних декларацій чиновників.
Нагадаємо, у травні Євросоюз назвав умови для отримання Україною траншу.
"Цього разу для отримання наступного траншу було визначено необхідність ухвалення закону, який стосується боротьби з відмиванням коштів, і закону, який стосується автоматизованих економічних операторів. Ще одна умова - функціонування системи автоматичної перевірки електронних декларацій, прийняття середньострокового плану реформування Митної і Податкової служб і виконання закону про ринок електричної енергії", - сказав генеральний директор директорату Європейської комісії з питань сусідства і переговорів щодо розширення ЄС Крістіан Даніельссон.
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