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Єврокомісія виділила другий транш Україні на €1,5 млрд

24 квітня 2024, 13:47
Єврокомісія виділила другий транш Україні на €1,5 млрд
Європейська комісія виділила Україні наступну частину виняткового бридж-фінансування в рамках механізму для України в розмірі 1,5 млрд євро.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

За позитивною оцінкою Єврокомісії кошти були виділені після узгоджених політичних умов, пов'язаних з реформами в галузі судової системи, боротьби з відмиванням грошей, управління державними фінансами, бізнес-середовища і сільського господарства. 

"Україна несе на своїх плечах важкий тягар для всіх нас. Додаткові 1,5 млрд євро, які ми виділяємо сьогодні, забезпечать Україні можливість продовжувати підтримувати державну владу та основні послуги для населення, в той час як вона буде давати відсіч агресору", - заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, Євросоюз тісно співпрацюватиме з українською владою, щоб забезпечити реалізацію плану "Україна", який, як очікується, буде швидко погоджений Радою ЄС.

Перший транш ЄС перерахував в кінці лютого, тоді Євросоюз перерахував €4,5 млрд макрофіну Україні.

 

Єврокомісіятраншпідтримка України

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