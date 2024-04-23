Європі потрібно вчитися у Америки, якщо вона хоче наздогнати її економіку – The Times

Пакет допомоги США у розмірі 61 мільярд доларів був схвалений, але зовнішньополітичний розкол між частинами Заходу перекинувся на економічну політику, або "геоекономіку".

Більшу частину останніх двох років президент росії путін допомагав подолати розбіжності між західними демократіями. У 2022 році Сполучені Штати та європейські країни напрочуд швидко об'єдналися, щоб домовитися про санкції проти москви після вторгнення в Україну 24 лютого, пообіцявши фінансову підтримку для захисту Києва та надавши занепалому альянсу НАТО нове дихання після періоду кризи часів правління Трампа. Сьогодні, коли війна триває, єдність Заходу опинилася під загрозою, а між європейцями та американськими республіканцями виникли відкриті розбіжності щодо фінансової підтримки Києва. Це протистояння було частково розв'язане минулих вихідних, коли Палата представників США проголосувала за законопроєкт про допомогу Україні після п'яти місяців непоступливості консерваторів.

Про це пише The Times.

Пакет допомоги США у розмірі 61 мільярд доларів був схвалений, але зовнішньополітичний розкол між частинами Заходу перекинувся на економічну політику, або "геоекономіку". Ці трансатлантичні розбіжності були продемонстровані минулого тижня на засіданні Міжнародного валютного фонду та Світового банку, де розмови про збільшення розриву між зростаючою економікою США та стагнуючою Європою заперечували зовнішню єдність щодо закликів Заходу підтримати Україну або деескалацію конфлікту між Іраном та Ізраїлем.

Економісти Міжнародного валютного фонду поставили під сумнів фіскальну політику США за президента Байдена, заявивши, що найбільша економіка світу "перегрівається", а її зростаючий бюджетний дефіцит означає, що "щось має бути зроблено". У той час як США планують збільшити ВВП на 2,7% цього року, Німеччина ледве витягне зростання на 0,2%, а Франція та Італія — на 0,7%, зазначає МВФ.

"Низький потенціал зростання залишається ахіллесовою п'ятою Європи", — йдеться в регіональному європейському прогнозі МВФ.

Згідно з даними МВФ, дохід на душу населення, який є ключовим показником добробуту, в найбагатших європейських країнах на третину нижчий, ніж у США, і не очікується, що цей розрив скоротиться в цьому десятилітті. Крім того, масштабна політика жорсткої економії, відома як "внутрішня девальвація" в Європі була каральною. Латвія зазнала 25-відсоткової втрати ВВП між 2007 і 2009 роками, що було найгіршим економічним показником у світі на той час.

"Європейська економіка за останнє десятиліття показала, що позитивне сальдо торговельного балансу не призводить до автоматичного підвищення продуктивності", — зазначає The Times.

У лютому країни-члени переписали свої фіскальні правила, щоб не залишати "місця" для зелених інвестицій, що фінансуються коштом боргів, каже Жан Пізані-Феррі, колишній радник французького уряду. Брюссель також зробив відчайдушну спробу профінансувати свої оборонні витрати шляхом гармонізації 27 ринків капіталу — ідея, яка була швидко відкинута більшістю урядів.

Натомість європейцям варто запозичити натхнення з іншого боку Атлантики, де економіку США навмисно намагаються "розігріти" після багатьох років недостатнього інвестування. Це означає прийняття вищої інфляції та дефіциту в таких країнах, як Німеччина, Нідерланди та багатші країни-кредитори. Лише тоді, коли європейці виправлять свої внутрішні дисбаланси між багатими та бідними, вони зможуть почати скорочувати розрив зі США.