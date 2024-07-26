Економіка Північної Кореї підскочила в 2023 році після початку співпраці з рф

ВВП Північної Кореї в 2023 році досяг +3,1%, найшвидше зростання за сім років.

Економіка КНДР відновлюється завдяки послабленню Covid-обмежень, сприятливим погодним умовам та торгівлі зброєю з росією.

Про це пише агенція Reuters.

Експерти підрахували, що ВВП Північної Кореї в 2023 році зріс на 3,1%: це найшвидше зростання за сім років, але однією з головних причин такої динаміки стало те, що після послаблення прикордонного контролю через пандемію Covid-19 зросла торгівля з Китаєм.

"Хоча економічні санкції залишилися, економіка зросла завдяки пом'якшенню обмежень, пов'язаних з Covid, зростанню торгівлі з Китаєм і сприятливим погодним умовам", – заявив представник центрального банку Південної Кореї.

Економіка Північної Кореї скоротилася на 0,2% у 2022 році, на 0,1% у 2021 році та на 4,5% у 2020 році через обмеження, пов'язані з Covid та санкції ООН.

Під час пандемії гуманітарні організації висловлювали занепокоєння щодо нестачі їжі для жителів КНДР, а в січні лідер країни Кім Чен Ин заявив, що неспроможність забезпечити людей основними життєвими потребами, включаючи їжу, є "серйозною політичною проблемою".

Економісти оцінюють зростання 2023 року як тимчасове, проте є і позитивні фактори, такі як можливість подальшого зростання торгівлі з КНР і розширення економічного співробітництва з росією. Зазначимо також, що минулого місяця Пхеньян і москва домовилися розширити економічну співпрацю.

Зростання відбувається, оскільки Кім Чен Ин наблизився до кремля, проігнорував заклики США. Також вплинуло скасування обмеження кордоні, запроваджених на початку пандемії. Вони заважали торгівлі для економіки, яка постраждала від санкцій.