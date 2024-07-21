Технологічна трансформація Китаю: Як електромобілі і сонячні батареї стають основою економічного зростання

Наразі економіка КНР орієнтується на високі технології та енергетику.

Китай переорієнтовує економіку на виробництво електромобілів, акумуляторів та сонячних батарей. Цей сектор може зайняти до 2026 року 23% ВВП. Такого заповнення економічних прогалин достатньо, щоб компенсувати стагнацію ринку житла і комерційного будівництва.

Про це пишуть оглядачі Bloomberg.

Якщо Китай продовжить нинішній тренд та успішно змагатиметься з обмежувальними заходами США, до 2026 року сектор високих технологій КНР складатиме 19% валового внутрішнього продукту. Це буде швидке зростання порівняно з 11% у ВВП 2018 року.

Експерти вважають, що певний песимізм щодо економічних перспектив Китаю обґрунтований, проте не має бути перебільшеним. На думку оглядачів, китайське керівництво демонструє намір у переналаштуванні економіки країни і перебалансувати ресурси серед галузей, які наразі є пріоритетними.

Китай називає цей вид трансформації економіки, який почався ще в жовтні 2017 року, якісним зростанням на відміну від попереднього завдання китайської економіки, що характеризувалася високою швидкістю економічного зростання.

Наразі валовий внутрішній продукт, який пов'язаний з китайським виробництвом серед високих технологій, включно з медициною, інформаційними технологіями та комунікаційним обладнанням і послугами, зріс на 12%, що значно більше, ніж зростання загального номінального ВВП – 7%.

Однак оглядачі Bloomberg застерігають, що прогнози стосовно китайської економіки можуть стати реальністю лише тоді, коли галузі збережуть поточні темпи зростання та високу наукову місткість технологій.