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ПОЛІТИКА

Технологічна трансформація Китаю: Як електромобілі і сонячні батареї стають основою економічного зростання

21 липня 2024, 17:46
Технологічна трансформація Китаю: Як електромобілі і сонячні батареї стають основою економічного зростання
Фото: з вільного доступу
Наразі економіка КНР орієнтується на високі технології та енергетику.

Китай переорієнтовує економіку на виробництво електромобілів, акумуляторів та сонячних батарей. Цей сектор може зайняти до 2026 року 23% ВВП. Такого заповнення економічних прогалин достатньо, щоб компенсувати стагнацію ринку житла і комерційного будівництва.

Про це пишуть оглядачі Bloomberg.

Якщо Китай продовжить нинішній тренд та успішно змагатиметься з обмежувальними заходами США, до 2026 року сектор високих технологій КНР складатиме 19% валового внутрішнього продукту. Це буде швидке зростання порівняно з 11% у ВВП 2018 року.

Експерти вважають, що певний песимізм щодо економічних перспектив Китаю обґрунтований, проте не має бути перебільшеним. На думку оглядачів, китайське керівництво демонструє намір у переналаштуванні економіки країни і перебалансувати ресурси серед галузей, які наразі є пріоритетними.

Китай називає цей вид трансформації економіки, який почався ще в жовтні 2017 року, якісним зростанням на відміну від попереднього завдання китайської економіки, що характеризувалася високою швидкістю економічного зростання.

Наразі валовий внутрішній продукт, який пов'язаний з китайським виробництвом серед високих технологій, включно з медициною, інформаційними технологіями та комунікаційним обладнанням і послугами, зріс на 12%, що значно більше, ніж зростання загального номінального ВВП – 7%.

Однак оглядачі Bloomberg застерігають, що прогнози стосовно китайської економіки можуть стати реальністю лише тоді, коли галузі збережуть поточні темпи зростання та високу наукову місткість технологій.

економікаКитайсонячні батареїелектромобілі

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