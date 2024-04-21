Військова допомога США Україні може надійти за кілька днів після підписання закону – NYT

Що можна купити за 60 мільярдів доларів? За даними Пентагону, багато ракет ППО та артилерійських боєприпасів.

Про це йдеться в матеріалі щоденної американської газети New York Times.

Першу партію військової допомоги США можуть доставити в Україну за кілька днів після підписання законопроекту президентом США у разі його ухвалення Сенатом.

Американські політики сказали виданню, що боєприпаси можуть взяти з запасів Пентагону в Німеччині.

В США прямо не сказали, яку зброю США надішлють Києву в рамках пакета, але прессекретар Пентагону генерал-майор Патрік Райдер сказав раніше, що, ймовірно, у транш буде включено більше боєприпасів для протиповітряної оборони та артилерії.

"У нас є дуже надійна логістична мережа, яка дозволяє нам дуже швидко переміщувати матеріальні засоби, як ми це робили в минулому. Ми можемо доставити протягом кількох днів", — сказав генерал.

Офіційні особи підтвердили, що додаткові далекобійні ракети ATACMS можуть бути надані Україні, щойно Precision Strike Missiles почне надходити на склади Пентагону.

Сполучені штати мають обмежену кількість цієї зброї, заявили офіційні особи.

Інша частина арсеналу ATACMS, за їх словами, зарезервовано для планів на випадок непередбачених обставин, якщо США будуть вести війну з росією, Північною Кореєю чи Китаєм.

Прийнятий вчора Палатою представників Конгресу США законопроект щодо військової допомоги Україні можуть підписати в Сенаті вже у цей вівторок.