Відома дата розгляду в Сенаті допомоги Україні

Вже у вівторок Верхня палата Конгресу США має розглянути підтриманий Палатою представників закон про військову та фінансову допомогу Україні.

Про це повідомляє Independent, посилаючись на лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера.

Вчора Сенат ухвалив ще два законопроєкти про допомогу іноземним державам - Ізраїлю і Тайваню.

Наступним кроком стане зибрання Сенату у вівторок попри свою відпустку, яка мала тривати з 19 по 29 квітня.

Вчора Палата представників Конгресу США схвалила законопроект щодо військової допомоги Україні.