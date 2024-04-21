Відома дата розгляду в Сенаті допомоги Україні
21 квітня 2024, 09:09
Фото: Укрінформ
Вже у вівторок Верхня палата Конгресу США має розглянути підтриманий Палатою представників закон про військову та фінансову допомогу Україні.
Про це повідомляє Independent, посилаючись на лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера.
Вчора Сенат ухвалив ще два законопроєкти про допомогу іноземним державам - Ізраїлю і Тайваню.
Наступним кроком стане зибрання Сенату у вівторок попри свою відпустку, яка мала тривати з 19 по 29 квітня.
Вчора Палата представників Конгресу США схвалила законопроект щодо військової допомоги Україні.