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Євросоюз назвав умови для отримання Україною траншу

"Цього разу для отримання наступного траншу було визначено необхідність ухвалення закону, який стосується боротьби з відмиванням коштів, і закону, який стосується автоматизованих економічних операторів"
Умовами отримання наступного траншу макрофінансової допомоги є прийняття середньострокового плану реформування Митної і Податкової служб і автоматична перевірка е-декларацій.
Євросоюз назвав умови для отримання Україною траншу Фото: ictv.ua

Про це сказав генеральний директор директорату Європейської комісії з питань сусідства і переговорів щодо розширення ЄС Крістіан Даніельссон на спільному з директором департаменту Європи та Центральної Азії Європейської служби зовнішніх дій Томасом Маєр-Гартінгом брифінгу за підсумками зустрічей із владою, повідомляють Українські Новини.

"Цього разу для отримання наступного траншу було визначено необхідність ухвалення закону, який стосується боротьби з відмиванням коштів, і закону, який стосується автоматизованих економічних операторів. Ще одна умова - функціонування системи автоматичної перевірки електронних декларацій, прийняття середньострокового плану реформування Митної і Податкової служб і виконання закону про ринок електричної енергії", - сказав він.

За його словами, ці умови обговорювалися в ході зустрічей з українською владою.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський зустрівся з місією МВФ і підтвердив, що Україна буде співпрацювати з Фондом.     

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28 05 2019 22:58
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