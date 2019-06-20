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Дефолту не буде, - Зеленський

Володимир Зеленський запевнив, що як гарант Конституції захищатиме вибір українського народу щодо євроінтеграційного курсу країни
Про це глава держави заявив на зустрічі з представниками бізнесу в четвер, 20 червня.
Дефолту не буде, - Зеленський Фото: Українська правда

"Про Європейський Союз я вже декларував багато разів. Мало того, я гарант Конституції і як президент повинен захищати вибір народу. Європейський курс обрав український народ, тому ми не можемо його змінювати, ніхто не може його змінювати", - сказав Зеленський, повідомляє "Укрінформ".

У відповідь на запитання представниці бізнес-спільноти щодо можливості дефолту в Україні, розмови про який негативно впливають на бізнес-клімат, Президент запевнив, що "дефолту не буде".

"Він (дефолт. - ред.) і не починався. Я просто не знав, що у пана Коломойського стільки підписників", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський вважає чутки про дефолт в Україні продуманими акціями, які не відповідають його офіційній позиції.

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20 06 2019 17:04
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