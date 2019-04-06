Зеленський відхрестився від дефолту

"Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією"

Президент Володимир Зеленський вважає чутки про дефолт в Україні продуманими акціями, які не відповідають його офіційній позиції.

"Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією", - йдеться в повідомленні Адміністрації президента у Twitter.

Нагадаємо, в інтерв'ю Financial Times олігарх Ігор Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту.

Раніше Володимир Зеленський, який 4-5 червня перебуває з візитом у Брюсселі для зустрічей з керівництвом Європейського Союзу і НАТО, пообіцяв у ситуації з Приватбанком захищати інтереси держави, а не Коломойського.