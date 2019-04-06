НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський вважає чутки про дефолт в Україні продуманими акціями, які не відповідають його офіційній позиції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський відхрестився від дефолту
"Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією"
Володимир Зеленський
"Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією", - йдеться в повідомленні Адміністрації президента у Twitter.
Нагадаємо, в інтерв'ю Financial Times олігарх Ігор Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту.
Раніше Володимир Зеленський, який 4-5 червня перебуває з візитом у Брюсселі для зустрічей з керівництвом Європейського Союзу і НАТО, пообіцяв у ситуації з Приватбанком захищати інтереси держави, а не Коломойського.
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04 06 2019 22:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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