Коломойський знову виступив за оголошення Україною дефолту
"На мою думку, ми маємо ставитися до наших кредиторів, як Греція", - сказав олігарх в інтерв'ю британській газеті Financial Times, повідомляє "Громадське".
"Це приклад для України", - додав він.
Нагадаємо, що 13 липня МВФ заявив про те, що готовий підтримати зі свого боку подальший прогрес в Греції.
Нагадаємо, нова можлива програма фінансової допомоги Греції має передбачати обсяг кредитування у 82-86 млрд євро.
Зазначимо, лідери країн єврозони досягли домовленості на саміті в Брюсселі щодо третьої програми допомоги Греції.
Як повідомляв iPress.ua, 5 липня, на референдумі більш як 60% греків проголосували проти виконання умов Євросоюзу. Прем'єр-міністр Алексіс Ципрас пообіцяв представити нові пропозиції грецького уряду на саміті ЄС 7 липня.
Міжнародний валютний фонд 1 липня офіційно підтвердив, що Греція не виплатила вчасно €1,6 млрд, що еквівалентно дефолту і стала першою країною з розвиненою економікою, яка допустила дефолт.
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