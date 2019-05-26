Коломойський знову виступив за оголошення Україною дефолту

"На мою думку, ми маємо ставитися до наших кредиторів, як Греція"

Олігарх Ігор Коломойський, який нещодавно повернувся в Україну, виступив за оголошення Україною дефолту, вказуючи, що треба брати приклад з Греції.

"На мою думку, ми маємо ставитися до наших кредиторів, як Греція", - сказав олігарх в інтерв'ю британській газеті Financial Times, повідомляє "Громадське".

"Це приклад для України", - додав він.

Нагадаємо, що 13 липня МВФ заявив про те, що готовий підтримати зі свого боку подальший прогрес в Греції.

Нагадаємо, нова можлива програма фінансової допомоги Греції має передбачати обсяг кредитування у 82-86 млрд євро.

Зазначимо, лідери країн єврозони досягли домовленості на саміті в Брюсселі щодо третьої програми допомоги Греції.

Як повідомляв iPress.ua, 5 липня, на референдумі більш як 60% греків проголосували проти виконання умов Євросоюзу. Прем'єр-міністр Алексіс Ципрас пообіцяв представити нові пропозиції грецького уряду на саміті ЄС 7 липня.

Міжнародний валютний фонд 1 липня офіційно підтвердив, що Греція не виплатила вчасно €1,6 млрд, що еквівалентно дефолту і стала першою країною з розвиненою економікою, яка допустила дефолт.