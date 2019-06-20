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Конституційний суд визнав законним указ Зеленського про розпуск Ради, - ЗМІ

Таким чином вибори парламенту відбудуться таки 21 липня
Конституційний суд України визнав законним указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових парламентських виборів.
Конституційний суд визнав законним указ Зеленського про розпуск Ради, - ЗМІ Фото: nfront.org.ua

"Конституційний суд на закритому засіданні Великої палати в четвер визнав конституційним указ про розпуск Ради і призначення позачергових виборів", - повідомляють "Інтерфакс-Україна" та "Укрінформ" з посиланням на джерела.

Нагадаємо, що 11 червня  Конституційний суд розпочав закритий розгляд щодо розпуску Ради.

Під час суду Зеленський наголосив, що вперше президент прийшов до Конституційного суду, а не викликає суддів до себе і це свідчить про його повагу до них і закону.

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20 06 2019 16:17
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