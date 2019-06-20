CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКонституційний суд України визнав законним указ президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових парламентських виборів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Конституційний суд визнав законним указ Зеленського про розпуск Ради, - ЗМІ
Таким чином вибори парламенту відбудуться таки 21 липня
Фото: nfront.org.ua
"Конституційний суд на закритому засіданні Великої палати в четвер визнав конституційним указ про розпуск Ради і призначення позачергових виборів", - повідомляють "Інтерфакс-Україна" та "Укрінформ" з посиланням на джерела.
Нагадаємо, що 11 червня Конституційний суд розпочав закритий розгляд щодо розпуску Ради.
Під час суду Зеленський наголосив, що вперше президент прийшов до Конституційного суду, а не викликає суддів до себе і це свідчить про його повагу до них і закону.
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20 06 2019 16:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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