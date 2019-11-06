Конституційний суд розпочав закритий розгляд щодо розпуску Ради

Рішення оприлюднять на сайті КСУ.

Після завершення виступів сторін, суд одностайно проголосував за завершення відкритої частини слухань.

"Розгляд справи на відкритій частині пленарного засідання Великої палати Конституційного суду оголошую завершеною. Конституційний суд не завершив свою роботу, він переходить у закриту частину пленарного засідання для ухвалення рішення в даній справі. Рішення… буде оприлюднено на офіційному веб-сайті", — сказала голова КСУ Наталя Шаптала.

Дати, коли рішення буде оприлюднене на сайті КСУ, судді не вказали.

Нагадаємо, що 11 червня Конституційний суд розглядає законність указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Радипризначення дострокових виборів до парламенту.

Додамо, під час суду Зеленський наголосив, що вперше президент прийшов до Конституційного суду, а не викликає суддів до себе і це свідчить про його повагу до них і закону.

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