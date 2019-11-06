Конституційний суд розпочав закритий розгляд щодо розпуску Ради
Після завершення виступів сторін, суд одностайно проголосував за завершення відкритої частини слухань.
"Розгляд справи на відкритій частині пленарного засідання Великої палати Конституційного суду оголошую завершеною. Конституційний суд не завершив свою роботу, він переходить у закриту частину пленарного засідання для ухвалення рішення в даній справі. Рішення… буде оприлюднено на офіційному веб-сайті", — сказала голова КСУ Наталя Шаптала.
Дати, коли рішення буде оприлюднене на сайті КСУ, судді не вказали.
Нагадаємо, що 11 червня Конституційний суд розглядає законність указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Радипризначення дострокових виборів до парламенту.
Додамо, під час суду Зеленський наголосив, що вперше президент прийшов до Конституційного суду, а не викликає суддів до себе і це свідчить про його повагу до них і закону.
Читайте також: Зеленський подав законопроект про імпічмент у парламент
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ